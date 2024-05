Magnus bate o Barracas Central e é campeão invicto da Libertadores de futsal

O Magnus abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com Charuto. Pepita, aos 18 minutos da segunda etapa, ampliou para os brasileiros, mas o Barracas Central descontou aos 10 com Sérgio Neto.

Logo depois, faltando sete minutos para o fim, Rodrigo marcou o terceiro gol do Magnus. Os argentinos encostaram mais uma vez aos três minutos, com Brian Burgo, mas Charuto, no fim, anotou o tento do título da equipe brasileira.