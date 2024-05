Jogadores do Palmeiras visitam Bruno Rodrigues após atacante passar por cirurgia no joelho

Os jogadores do Palmeiras Marcelo Lomba, Luan e Mayke visitaram Bruno Rodrigues, neste domingo, para dar apoio ao atacante, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, no último sábado.

"Café da tarde na casa dessa fera! Estamos juntos, craque. Conte com a gente!", escreveu o zagueiro Luan em registro nas redes sociais.

Bruno Rodrigues rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido durante a atividade contra o São Caetano, que terminou com a vitória palmeirense por 8 a 1, na última sexta-feira. O atacante começou jogando no primeiro dos três tempos disputados, antes de se lesionar.