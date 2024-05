Ituano vence a Ponte Preta pela Série B e sai da zona de rebaixamento

Pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ituano e Ponte Preta se enfrentaram no Estádio Novelli Júnior, em Itu, neste domingo. Com gols de Thonny Anderson e Wálber, a equipe da casa venceu por 2 a 0.

Com o resultado, o time de Itu chegou aos seis pontos e saiu da zona de rebaixamento, aparecendo, agora, na 14ª posição. Já a equipe de Campinas segue com seis pontos, ocupando o 15º lugar.

Agora, o Ituano volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), para confronto diante do Avaí, pela Série B. A Ponte Preta, por sua vez, terá compromisso no mesmo dia, mas às 16h, contra o CRB, também pela Segunda Divisão.