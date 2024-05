Hugo Calderano bate sul-coreano e conquista o WTT Contender Rio de Janeiro

Em sua campanha no WTT do Rio, Hugo Calderano, que disputou o torneio como primeiro cabeça de chave, perdeu apenas um set. Além do prêmio em dinheiro, o brasileiro ganhou 400 pontos para o ranking mundial da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa) e deverá subir do oitavo para o sétimo lugar entre os melhores do mundo, superando Lin Yun-Ju, de Taiwan.

Já com vaga garantida nas Olimpíadas de Paris em 2024, Hugo Calderano também deve ganhar uma posição na corrida olímpica. Na próxima atualização, provavelmente ele subirá da quinta para a quarta colocação, ultrapassando Lin Yun-Ju mais uma vez.

Com isso, Hugo seria o quarto cabeça de chave do mundo nas Olimpíadas. Agora, a próxima competição do brasileiro será o WTT Champions Chongqing, na China, marcado para ocorrer entre os dias 30 de maio e 3 de junho.

Veja a campanha de Hugo Calderano no WTT Contender Rio de Janeiro