Grêmio encerra sequência de treinos no CT do Corinthians e embarca para Curitiba

PARTIU CURITIBA! ???? Depois de 10 dias em São Paulo, a delegação gremista está embarcando rumo à capital paranaense. Na próxima quarta-feira, o Tricolor enfrentará o The Strongest, no Couto Pereira. Te encontraremos lá!

Garante teu ingresso em: https://t.co/NwsBseVyT1 pic.twitter.com/pdarabYCEf

May 26, 2024

Antes deste confronto, a equipe gaúcha realizará mais dois treinamentos, desta vez no CT do Coritiba. As atividades acontecerão nas tardes de segunda e terça.

Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, os dois últimos jogos do Grêmio na Libertadores foram adiados. Com isso, o time soma três pontos em três jogos, aparecendo na quarta e última colocação do Grupo C.