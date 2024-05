Figueirense e Ferroviária se enfrentam em duelo do G4; confira onde assistir aos jogos da Série C

São Bernardo x CSA

No domingo, às 16h30, o São Bernardo encara o CSA no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, no interior paulista, pela 6ª rodada da Série C.

PONTUAÇÃO



São Bernardo - oito pontos em cinco partidas (iniciou a rodada na 7ª colocação)



CSA- três pontos em cinco partidas (iniciou a rodada na 15ª colocação)

Onde assistir: A partida será transmitida pela TV Zapping.