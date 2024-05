Felipe Anderson se emociona em último jogo pela Lazio antes de se apresentar ao Palmeiras

O meia-atacante Felipe Anderson teve seu último jogo com a camisa da Lazio neste domingo no encerramento do Campeonato Italiano. Em sua última partida pelo time italiano antes de se apresentar ao Palmeiras, clube com o qual tem pré-contrato assinado, o brasileiro se emocionou com as homenagens da torcida.

Em jogo disputado no Estádio Olímpico, a Lazio empatou por 1 a 1 com o Sassuolo e terminou o Campeonato Italiano na sétima posição, com 61 pontos. Nessa ocasião, o técnico Igor Tudor começou com Felipe Anderson no banco de reservas. O jogador só entrou em campo aos oito minutos do segundo tempo.