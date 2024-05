De contrato renovado, Flaco López busca retomar fase artilheira no Palmeiras após bom início de ano

O atacante já não tem mais o status de titular absoluto e acirrou a disputa por uma vaga no ataque. Apesar de viver seu maior jejum de gols na temporada, o argentino segue como artilheiro do Palmeiras em 2024, com 11 gols marcados. Raphael Veiga vem logo atrás com nove. Antes, o maior número de jogos que Flaco tinha ficado sem balançar as redes era quatro.

Flaco López tem a chance de mudar esse cenário caso seja utilizado pelo técnico Abel Ferreira no próximo compromisso do Verdão, que acontece na quinta-feira. O Palmeiras duela com o San Lorenzo, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Neste ano, Flaco soma 26 jogos, sendo 19 como titular e sete saindo do banco de reservas. Na partida contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, no meio de semana, o atacante não foi utilizado por Abel Ferreira. Mesmo com o empate sem gols nesse compromisso, o Alviverde se classificou às oitavas graças ao placar de 2 a 1 no jogo de ida.