Com vitórias, Empoli e Udinese garantem permanência na 1ª divisão italiana; Frosinone é rebaixado

O Campeonato Italiano teve fim neste domingo com a disputa dos últimos seis jogos da 38ª rodada da competição. Com a vitória por 2 a 1 sobre a Roma, nos acréscimos, o Empoli se livrou do rebaixamento, enquanto a Roma já tinha vaga garantida na Liga Europa.

O Empoli ficou na 17ª posição, com 33 pontos. A Roma finalizou com 63 pontos, na sexta colocação. A Lazio, que empatou por 1 a 1 com o rebaixado Sassulo, ficou em sétimo, com 61. Dessa forma, a Lazio também disputa a competição europeia junto com a rival. A Fiorentina, em oitavo, disputa a Liga Conferência.

A Udinese, que venceu o Frosinone, fora de casa, por 1 a 0, com gol na reta final do jogo, se livrou da queda à Segunda Divisão do Campeonato Italiano, e rebaixou o adversário. Assim, disputam a Serie B Italiana na próxima temporada Frosinone, Sassuolo e Salernitana.