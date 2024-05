Com lesão de João Paulo, Gabriel Brazão pode ter primeira chance como titular no Santos

Força, JP! A nação santista está contigo! ?? pic.twitter.com/YPrwPfuHwU

May 25, 2024





O goleiro de 23 anos acumula passagens pelo Albacete, da Espanha - clube em que teve sua primeira sequencia como titular - pelo Real Oviedo, também da Espanha, e pelo Spal, do futebol italiano. Ainda no Velho Continente, Brazão defendeu mais três clubes diferentes. Além dos citados, ele vestiu as cores do Parma, da Inter de Milão e do Ternana, todos da Itália.

Apesar da grande quantidade de times em que Gabriel teve passagem, o arqueiro conta com poucos jogos na carreira, uma vez que soma apenas 12 partidas disputadas no futebol profissional.

Porém, o baixo número de jogos tem uma explicação: o goleiro sofreu com lesões no joelho e precisou operá-lo três vezes no curto período de nove meses.