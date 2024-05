Bruna Calderan exalta triunfo do Palmeiras na estreia do Paulista e projeta jogo contra o São Paulo

A equipe feminina do Palmeiras tem mais um grande teste pelo Campeonato Paulista. Nesta semana, as Palestrinas estrearam no Estadual com vitória por 3 a 2 sobre a Ferroviária. Tainá Maranhão, Brena Carolina e Poliana anotaram os gols palmeirenses. A lateral Bruna Calderan exaltou a estreia da equipe e projetou o próximo duelo, que será contra o São Paulo, citando alguns pontos para serem corrigidos.

"Foi uma partida muito equilibrada e muito difícil. Nós fizemos um bom primeiro tempo, tivemos as maiores chances, e no segundo deixamos cair um pouquinho, mas a gente soube sofrer. Então, vendo a equipe da Ferroviária, fizemos uma boa estreia e conquistamos três pontos importantes para o início do campeonato. Lá na frente é de suma importância vencermos clássicos, para estarmos em uma melhor posição na tabela" projetou.