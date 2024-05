Brasil conquista oito medalhas na final do Pan-Americano de Ginástica Artística

O grande desempenho do Brasil foi na Barra Fixa, que terminou com dobradinha de Diogo Soares e Caio Souza. O primeiro liderou com 14.100, enquanto o segundo ficou com 13.700.

O Brasil já havia conquistado título por equipes, tanto no masculino quanto no feminino, no primeiro dia de competições.

Além disso, o Brasil também já havia conquistado medalhas nos individuais. Caio Souza foi campeão no masculino, enquanto Andreza Lima ficou com o bronze no feminino.