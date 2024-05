Barcelona vence o Sevilla pela última rodada do Espanhol em despedida de Xavi

O Barcelona venceu o Sevilla, por 2 a 1, neste domingo, no encerramento do Campeonato Espanhol. Lewandowski e Fermin López anotaram os gols do time catalão, em partida disputada no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. En-Nesyri fez para o time da casa.

A partida marcou a despedida do técnico Xavi, que teve sua saída anunciada pelo Barcelona na última sexta-feira. O técnico havia informado em janeiro deste ano que sairia da equipe ao final da temporada, mas voltou atrás e disse que continuaria no clube, em abril. Contudo, o clube decidiu pelo desligamento.

Lewandowski abriu o placar para o Barcelona aos 15 minutos do primeiro tempo. O time da casa deixou tudo igual aos 31, com gol de En-Nesyri. Por fim, Fermin López garantiu a vitória do Barcelona aos 24 minutos, com um chute de fora da área.