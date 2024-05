Artilheiro, Giroud se despede do Milan: "Orgulhoso de ter jogado neste clube"

O atacante Olivier Giroud fez seu último jogo com a camisa do Milan, neste sábado, no San Siro, durante empate por 3 a 3 com a Salernitana pelo Campeonato Italiano. O francês irá para o Los Angeles FC, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. Em sua temporada de despedida, o jogador de 37 anos foi o artilheiro do time italiano, com 17 gols em 47 partidas. Os dados são do site Sofascore.

? Olivier Giroud foi o artilheiro do Milan na temporada 23/24. ???