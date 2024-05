Após frustração contra o Barcelona, São Paulo crê que Talleres não se limitará à retranca; entenda

"Creio que nem todos os jogos são iguais. Contra o Talleres não vai ser igual ao jogo contra o Barcelona, porque o Talleres não tem uma força maior em muitos aspectos, está bem estruturado, é um time que tem um modelo de jogo específico a partir do seu presidente, André Fassi. O conheço bem porque já tentou me contratar algumas vezes. Sei que é um clube que trabalha com um modelo de jogo. Ou seja, contrata determinados tipos de jogadores para a sua ideia de jogo", comentou.

De acordo com o treinador são-paulino, o Talleres, embora não tenha tanta tradição quanto o Barcelona de Guayaquil, possui mais repertório e qualidade técnica para se defender bem, mas também agredir o adversário.

"O Talleres tem um poder econômico importante, contrata jogadores jovens, muito físicos, para atenderem sua ideia de jogo. Por isso se classificou para a Libertadores, sempre está bem nas competições argentinas, vende jogadores por preços altos e tem a qualidade que tem. O jogo vai ser um grande teste para nós, mas diferente do jogo contra o Barcelona. Possivelmente teremos o controle da bola, possivelmente saiamos e sejamos protagonistas, mas as transições deles vão ser muito mais fortes que as do Barcelona. Eles são uma equipe que pode se defender, mas estarão atentos, porque podem contragolpear o espaço. Essa aspiração de contragolpear também vai debilitar defensivamente. O Barcelona se concentrou em se defender e conseguiu. Quando um time quer fazer de tudo um pouco pode ter suas dificuldades, e aí esperamos marcar a diferença", completou Zubeldía.

O São Paulo iniciou a preparação para o confronto com o Talleres neste sábado, no CT da Barra Funda. Até quarta-feira o técnico Luis Zubeldía comandará mais três sessões de treinamento, promovendo ajustes para que sua equipe conquiste a primeira vitória na Libertadores jogando em casa sob seu comando.