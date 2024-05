Adversário do Corinthians na Sul-Americana, Racing-URU vive momento instável na temporada

Instável no Uruguaio, competição na qual ocupa a oitava posição, o Racing-URU faz boa campanha na Sul-Americana. A equipe segue invicta, com três vitórias e dois empates, e lidera o Grupo F do torneio.

O Corinthians empatou em 1 a 1 com os uruguaios no primeiro embate. O Timão ocupa a vice-liderança e busca a vitória para assumir a ponta do grupo e conquistar a vaga às oitavas de final.