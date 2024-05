Tchê Tchê convoca torcida do Botafogo para treino aberto: "Causa nobre"

A torcida do Botafogo tem a oportunidade de apoiar uma causa nobre, além de incentivar o time. Neste domingo, às 10h (de Brasília), o Fogão vai fazer um treino aberto, no Nilton Santos, em apoio ao Rio Grande do Sul, estado que sofreu com enchentes. Tchê Tchê aproveitou para convocar os torcedores.

"Fala aí, torcida do Fogão. Tudo bem? Amanhã (domingo), a gente tem um encontro marcado no nosso estádio, no Nilton Santos. Espero todos vocês lá, no nosso treino aberto. É por uma causa nobre. Vamos ajudar o Rio Grande do Sul", declarou Tchê Tchê, em vídeo divulgado pelo Botafogo.