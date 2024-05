Sub-20 do Corinthians bate o São Caetano e vence terceira seguida no Paulista

O time sub-20 do Corinthians venceu o São Caetano por 3 a 1, neste sábado, no Anacleto Campanella, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Guilherme Henrique (2x) e Renato marcaram os gols da vitória corintiana.

A vitória foi a terceira seguida do Corinthians na competição. O Timão permanece na segunda posição do Grupo com 13 pontos e se aproximou do São Caetano, líder com três unidades a mais. A equipe do ABC paulista sofreu sua primeira derrota no torneio.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Paulista, o São Caetano encara o Água Santa, na próxima sexta-feira.