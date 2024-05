São Paulo vence Audax e segue isolado na liderança do seu grupo no Paulistão sub-20

O São Paulo venceu o Audax neste sábado por 2 a 0, em Osasco, pela sétima rodada do Campeonato Paulista sub-20, graças aos gols de Cauã Lucas e Basile.

Com o resultado, o Tricolor foi a 21 pontos e segue isolado na liderança do Grupo 10 do Campeonato Paulista sub-20, mantendo 100% de aproveitamento na competição.

O jogo