São Paulo se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo na Libertadores

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, iniciando a preparação para o confronto decisivo com o Talleres, que vale a liderança do Grupo B da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, no Morumbis.

Os atletas que atuaram na maior parte do tempo contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira, realizaram trabalhos regenerativos neste sábado sob o comando dos preparadores físicos. Lucas, Nestor e companhia participaram de atividades aeróbicas, de mobilidade, estabilidade, técnica e deslocamentos.

Já o restante do elenco, incluindo os jogadores que deverão ser titulares contra o Talleres, participou de um trabalho técnico de posse de bola, seguindo de um treinamento de ataque contra defesa comandado pelo técnico Luis Zubeldía.