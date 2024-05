Perto de chegar ao Palmeiras, Felipe Anderson recebe homenagem da Lazio antes de último jogo

O contrato de Felipe Anderson com o Verdão passa a valer a partir do dia 1° de julho deste ano. Em abril, o atleta de 31 anos declarou, publicamente, que não permaneceria no futebol italiano com o fim de seu contrato com a Lazio. No mesmo dia do comunicado, o time paulista anunciou o acerto da contratação do jogador.

O meia-atacante foi o quinto reforço do Palmeiras para este ano e terá um vínculo com o Alviverde até dezembro de 2027. Nesta temporada, o meia disputou 50 partidas, anotou cinco gols e deu sete assistências. No último compromisso, no empate por 1 a 1 com a Inter de Milão, ele alcançou a marca de 150 jogos consecutivos pelo clube italiano.