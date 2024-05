Perdão da torcida do Flamengo e julgamento: Gabigol tem dias decisivos pela frente

Ainda em meio à crise com a torcida do Flamengo pela foto vazada com a camisa do Corinthians, Gabigol também vive um momento decisivo em outra frente. A Corte Arbitral do Esporte (CAS) marcou o julgamento do caso do atacante para o dia 7 de junho. A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande.

O CAS, assim, vai julgar o recurso de Gabriel, punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). O atacante foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping.

No fim de abril, Gabigol conseguiu um efeito suspensivo e voltou a ficar à disposição do Flamengo. Agora, no dia 7, tem um momento decisivo pela frente. O CAS vai julgar o recurso e decidir pela absolvição ou confirmação da punição.