PSG vence Lyon na despedida de Mbappé e é campeão da Copa da França

É o 15º título da Copa da França do PSG, maior campeão da torneio. O time comandado por Luis Enrique encerra a temporada com a tríplice coroa doméstica, já que também foi campeão francês e da Supercopa da França. Porém, falhou na desejada Champions League.

Classificação e jogos Copa da França

Como foi o jogo

O Paris Saint-Germain abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Nuno Mendes mandou a bola na área e Ousmane Dembelé apareceu bem pelo alto para cabecear ao gol e colocar os visitantes em vantagem aos 23 minutos. Já aos 34, Fabian Ruiz aproveitou a sobra da bola na área e mandou no canto esquerdo do goleiro para ampliar o placar.

O Lyon diminuiu aos dez minutos do segundo tempo. Rayan Cherki cobrou escanteio para dentro da área, Jake O'Brien subiu e cabeceou certeiro. A equipe ensaiou uma pressão no fim, mas o PSG pôs água na fervura do jogo e controlou o resultado para ser campeão.