Inter de Limeira supera o Santo André e segue na liderança do Grupo G da Série D

Inter de Limeira e Santo André se enfrentaram neste sábado, no Limeirão, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo G da Série D do Campeonato Brasileiro. Com gols de Cesinha, Albano e Rafael Silva, os mandantes venceram por 3 a 0.

O resultado mantém o time de Limeira na primeira colocação do grupo, agora com 13 pontos conquistados. O time do ABC paulista, por sua vez, segue com três pontos, aparecendo na sétima posição.

Agora, a Inter de Limeira volta a campo apenas no próximo sábado, às 16h (de Brasília), para confronto diante do Patrocinense, pela Série D. Já o Santo André terá compromisso no outro domingo (2), às 16h, contra o Costa Rica RS, também pela Série D.