Guarani empata com o Paysandu em casa e segue na zona de rebaixamento da Série B

O confronto foi equilibrado. Na etapa inicial, o Guarani começou melhor, mas viu o Paysandu quase abrir o placar aos 21 e 23 minutos. O Bugre continuou pressionando, porém não conseguiu furar a defesa dos visitantes.

No segundo tempo, o Paysandu foi responsável pelas melhores oportunidades. A equipe paraense criou boas chances de gol, como a bomba no travessão de Leandro Vilela, que fez a bola pingar em cima da linha. O lance, inclusive, foi revisado pelo VAR, que confirmou que a bola não passou da linha.

Após isso, o Paysandu perdeu grande oportunidade aos 43 minutos, quando Bryan saiu cara a cara com Vladimir e bateu por cima do gol. O Guarani pouco fez em campo, e o empate persistiu no placar até o apito final.