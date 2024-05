Grêmio busca entender tamanho do prejuízo com tragédia no RS para pensar em contratações

"Como o próprio presidente falou, ver o nosso prejuízo financeiro para ver o quão longe o clube pode chegar. Em termos de reforços, a gente sempre precisa, mas sempre respeita a parte financeira do clube", finalizou.

No momento, o Grêmio se prepara no CT do Corinthians para a partida contra o The Strongest, pela sexta rodada da Libertadores. O Imortal não entra em campo desde o empate sem gols contra o Operário, pela Copa do Brasil, fora de casa, no dia 29 de abril.

O confronto está marcado para acontecer às 19h (de Brasília), na próxima quarta-feira, no Couto Pereira. Com três pontos, o Imortal está na lanterna do Grupo C, mas tem uma partida a menos que Estudiantes (4) e Huachipato (5) e duas de desvantagem para o time boliviano.