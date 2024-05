Goleiro do Santos, João Paulo agradece mensagens da torcida após sair com dores contra o América-MG

(Foto: Reprodução)

O jogador tem uma suspeita de lesão tendínea no tornozelo esquerdo e passará por exames, neste sábado, pelo departamento médico do Santos para entender a gravidade do ocorrido.

O lance no qual João Paulo sentiu dores no tornozelo é considerado muito polêmico, uma vez que o atacante do Coelho, Renato Marques, retomou a posse de com a bola depois de que o goleiro alegou lesão. Com o gol aberto, o jogador do time mineiro chutou e balançou as redes.

O Peixe retorna aos gramados no dia 3 de junho, uma segunda-feira, às 20h (de Brasília), para enfrentar o Botafogo-SP, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida acontece em Londrina, no Estádio do Café.