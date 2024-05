Em dia de homenagens, Kroos cai em lágrimas ao ver os filhos na sua despedida do Bernabéu: "Me matou"

JAVIER SORIANO / AFP

Por conta do sucesso com a camisa do Real, o sábado foi de muitas homenagens para Toni Kroos. Antes da partida, o meio-campista foi o último jogador a entrar em campo e caminhou por um corredor feito pelos atletas do clube espanhol, que o aplaudiam. Após o jogo, Kroos falou em um microfone para todo o estádio e agradeceu pelos dez anos em que esteve no Real Madrid.

"Só posso agradecer a todos os torcedores do Madrid, ao clube, aos meus companheiros, ao estádio... Nestes dez anos sempre me senti em casa. Eles foram inesquecíveis. Você chega nesse jogo com uma sensação diferente, porque sabe que é o último, claro. Eu disse que queria aproveitar ao máximo e fiz isso durante 85 minutos, como sempre fiz", disse Kroos.