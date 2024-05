Com um a menos, Botafogo-PB vence o Sampaio Corrêa e reassume a vice-liderança da Série C

No estádio Castelão, em São Luís, o Botafogo-PB visitou o Sampaio Corrêa e venceu por 1 a 0, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O clube paraibano jogou todo o segundo tempo com um a menos, após a expulsão de Bruno Leite. O único gol da partida foi marcado por Wendel Lomar.

Com a vitória, o Botafogo-PB reassumiu a vice-liderança do campeonato, com 13 pontos em cinco jogos. A equipe do Sampaio Corrêa ainda não venceu no torneio e ficou na 16ª colocação, com dois pontos em cinco partidas.

O próximo jogo do Botafogo-PB pela competição é contra o Athletic Club em casa, no dia 3 de junho, segunda-feira, às 20h (de Brasília). O Sampaio Corrêa tem como próximo desafio o Maranhão em casa, nesta quarta (29), às 19h30, pelo Campeonato Maranhense. Pela Série C, o próximo compromisso do Sampaio Corrêa é em casa contra o Remo, no próximo sábado (01), às 17h.