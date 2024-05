Com gol de brasileiro, Atlético de Madrid ganha da Real Sociedad pela última rodada do Espanhol

Neste sábado, no Estádio Anoeta, em San Sebastián, o Atlético de Madrid visitou e ganhou da Real Sociedad pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo brasileiro Samuel Lino, na primeira etapa, e por Reinildo, no fim.

Agora, ao fim das 38 rodadas, o Atlético de Madrid encerra sua participação na competição nacional com 76 pontos e na quarta colocação. A equipe comandada por Simeone já está classificada para a Liga dos Campeões.