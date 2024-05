Breno Lopes expressa carinho pelo Palmeiras e revela papo com Abel antes de sair: "Queria mais minutos"

Abel foi decisivo para o sucesso de Breno Lopes no Palmeiras

Abel não foi só fundamental na chegada de Breno, como também foi importante para a sua saída. Foi com o técnico que o atacante decidiu conversar antes de optar por deixar o Palmeiras e mudar de ares.

O jogador ficou frustrado depois de ver que, embora tenha sido peça-chave para a conquista do Brasileirão em 2023, com gols decisivos, voltaria ao final da fila na temporada seguinte e poderia ficar sem espaço no time. Satisfeito com tudo o que já havia conquistado pelo clube e visando mais oportunidades, ele falou com Abel e escolheu seguir outro caminho.

"O que me motivou a sair foi a falta de minutagem mesmo, queria mais minutos. Terminei a última temporada bem, ajudando a equipe na reta final do Brasileiro. Todo jogador, independente do tamanho dele, quer aparecer, quer jogar, se sentir importante. Quando a gente terminou a temporada, eu imaginei que no ano seguinte seria diferente. Mas, quando começou o ano, eu acabei notando que ia acontecer tudo novamente, de eu estar esperando no final da fila para poder jogar. Às vezes quando entrava era no final de jogos, e a cobrança no Palmeiras é muito grande, independente se é um minuto ou se é 90, ela é igual para todos. E isso pesou", relatou o atleta.

"Tive uma conversa muito boa com o professor Abel, falei para ele do meu desejo de seguir minha vida com novos desafios, novas metas. Já estava satisfeito com tudo aquilo que eu tinha conquistado no Palmeiras, e ele entendeu. Com certeza isso foi fundamental para eu mudar de ambiente", finalizou.

Ao longo de mais de três anos dedicados ao Palmeiras, Breno Lopes conquistou nada mais nada menos do que nove títulos: três Paulistas (em 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), além da Supercopa do Brasil (2023).