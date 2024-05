Barcelona vence o Lyon e leva o título da Liga dos Campeões feminina

O placar do duelo foi aberto apenas no segundo tempo, com 17 minutos. Bonmatí recebeu pelo meio, fez boa jogada individual, invadiu a área e finalizou cruzado ao gol. A bola ainda desviou na defensora adversária antes de entrar.

Buscando o empate, o Lyon foi para cima e ficou perto de marcar em algumas oportunidades. No entanto, o Barcelona voltou a balançar as redes nos acréscimos.

Aos 49 minutos, Claudia Pina recebeu pela esquerda e tocou dentro da área para Alexia Putellas, que encheu o pé e garantiu o título para o clube espanhol.