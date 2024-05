Zubeldía explica time alternativo e aprova desempenho: "Merecíamos mais"

Luis Zubeldía explicou por que optou por escalar um time completamente reserva para o duelo desta quinta-feira, com o Águia de Marabá, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Acreditava-se que os titulares entrariam em campo contra o Águia de Marabá, no Morumbis, devido ao maior intervalo entre as partidas causado pelo adiamento de duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas, aparentemente, Luis Zubeldía não está preocupado com o fato de muitos de seus principais atletas chegarem para o jogo decisivo da Libertadores, contra o Talleres, sem disputar um jogo oficial em duas semanas.

"Sinto que é uma etapa onde os que têm mais minutos necessitam treinar. Os que tinham menos minutos ou um ou outro jogador que tinha minutos eu necessitava vê-los em jogos oficiais, com a nossa torcida, para avaliar seu rendimento. Ao final, sempre digo o mesmo: nossa torcida não se pergunta se joga Pedro ou Juan. Joga São Paulo, não importa o nome. E tem que ganhar. Essa é a mensagem para os meus jogadores. Agora amanhã é virar a página e começar a pensar no Talleres", disse Zubeldía.