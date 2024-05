Xavi se pronúncia após demissão do Barcelona: "Nunca é fácil sair do clube da sua vida"

Após ser demitido do Barcelona nesta sexta-feira, o treinador Xavi utilizou sua conta no Instagram para se pronunciar. Ídolo quando jogador, o espanhol fará seu jogo de despedida no próximo domingo, contra o Sevilla.

"Caros torcedores, meu período no banco do Barça terminará no domingo. Nunca é fácil deixar o clube da sua vida, mas faço-o com muito orgulho, depois de dois anos e meio à frente de um vestiário que tem sido como uma segunda família", escreveu.