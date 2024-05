Vitória anuncia rescisão amigável com o lateral Zeca

Por fim, Zeca agradeceu aos torcedores do Vitória e revelou a importância do clube na continuidade de sua carreira.

"Nação, queria agradecer por todos os momentos com vocês. Quando cheguei, disse que voltei a ter alegria e a ser feliz no clube e no futebol. Eu estava pensando em parar porque aconteceram as coisas comigo e com a minha família. E o Vitória me deu alegria de voltar a jogar futebol", disse.

"Tenho eterna gratidão pela torcida, por todos aqui no clube. Falo abertamente isso. Sou grato. Emocionado porque foi um ano e meio de história, de títulos da Série B e Baiano. Nação, acredite no trabalho do professor, do presidente. Sei que não é um momento bom, não é uma fase boa, mas as coisas vão mudar. O trabalho está sendo feito. As vitórias vão começar a vir. Mas a gente precisa do apoio de vocês, que as coisas vão mudar, isso é só uma fase. Está aqui meu agradecimento. Vocês vão ficar no meu coração eternamente", concluiu.