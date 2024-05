Renato cita principais dificuldades do Grêmio na retomada e se emociona ao falar sobre tragédia no RS

"É difícil até de falar, sou emotivo. É botar o grupo para cima, eu tenho família também no Rio Grande do Sul. Penso de manhã, tarde e de noite no povo em geral. Tenho ajudado bastante, o grupo tem ajudado, amigos mais próximos, além do Brasil todo ter ajudado.É difícil de falar, falei da outra vez que quem está no meio do furacão sabe o que está acontecendo. A chuva não para, a gente ajuda. Muita gente acha fora do Rio Grande do Sul que daqui a pouco as águas baixam e as coisas voltam ao normal. Não volta ao normal. Muito gente perdeu tudo, como que essas pessoas vão fazer. Por isso que estamos levantando essa bandeira do nosso estado, pedindo essa ajuda, se não está sendo fácil para a gente aqui, imagina para o povo que está lá. Mas, ao mesmo tempo temos um povo (gaúchos) unido. Sofrimento é grande, mas com as nossas forças vamos vencer", finalizou.

O confronto contra o The Strongest está marcado para acontecer na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira. Com três pontos, o Imortal está na lanterna do Grupo C, mas tem uma partida a menos que Estudiantes (4) e Huachipato (5) e duas de desvantagem para o time boliviano.