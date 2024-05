Presidente do Grêmio e Renato revelam conversas com clubes e técnicos sobre não ter rebaixamento

"O fato é que existe uma premissa no campeonato de pontos corridos de equilíbrio técnico, por isso se acabou com o mata-mata. O equilíbrio técnico já foi para o espaço no momento em que alguns clubes não vão poder usar suas estruturas e seus estádios. Só questão de pegar as estáticas, ver qual é o percentual de aproveitamento fora de casa do campeão brasileiro do ano passado, do vice-campeão, para ver o que é jogar fora de casa o campeonato brasileiro. mas de novo a gente vai discutir segunda-feira", acrescentou.

Renato, por fim, pediu para os demais clubes considerarem a situação dos times gaúchos em meio à tragédia no Rio Grande do Sul.

"A gente espera que essa reunião na CBF, o presidente vai estar lá presente, que os presidentes dos outros clubes.Não quero que ninguém fique com peninha, a gente está vendo essa desigualdade no futebol que vai acontecer. Muita gente acha que não tem nada a ver, mas a gente sabe que lá para frente vai pagar essa conta e, por isso, as pessoas têm que pensar direito no próximo dia 27", finalizou.