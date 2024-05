Pelo Pan-Americano, Brasil garante mais um ouro na prova de Resistência sub-23

Nesta sexta-feira, o ciclismo brasileiro comemorou mais um topo do pódio no evento internacional, que está sendo realizado em São José dos Campos-SP. O ciclista Otávio Augusto Gonzeli, mesmo caindo no percurso, venceu a prova de Resistência na categoria sub-23 masculino, garantindo assim a segunda medalha de ouro para o país na competição. Agora, o Brasil totaliza duas de ouro e duas de bronze.

Otávio completou os 159,4 km por estradas de região com o tempo de 2h24min02s18, seguido pelo colombiano Jaider Muñoz Restrepo e o mexicano José Ramón Muñiz Vázquez, todos com o mesmo tempo.

No segundo desafio de Resistência do Pan, os atletas do sub-23 masculino encararam algumas das principais rodovias do estado. O pelotão seguiu compacto por grande parte do percurso, com uma escapada no trecho final. A disputa bastante acirrada seguiu até cruzarem a linha, com a vantagem para o brasileiro pelo photo finish.