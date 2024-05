Monteiro, Meligeni e Pigossi avançam à chave principal de Roland Garros

Número 136 do mundo, Felipe Meligeni também avançou com tranquilidade na última rodada do quali. Ele bateu o português Jaime Faria, 183º do ranking, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. Será a segunda participação do brasileiro em um Grand Slam, depois de jogar o US Open do ano passado.

Por fim, Laura Pigossi jogará a chave principal de simples no feminino. A brasileira - número 119 da WTA - mostrou muita confiança em quadra para superar a romena Cristina Dinu (229 do ranking) em dois sets, com um duplo 6/2.

A chave principal de Roland Garros será disputada a partir de domingo.