Manchester United deve demitir Ten Hag independente de título da Copa da Inglaterra, diz jornal

O Manchester United irá demitir o técnico Erik Ten Hag mesmo em caso de título da Copa da Inglaterra, segundo o jornal The Guardian. Os Diabos Vermelhos enfrentam o Manchester City na decisão, que será realizada neste sábado, às 11h (de Brasília), em Wembley.

