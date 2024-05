Lomba valoriza oportunidade como titular no Palmeiras e projeta duelo contra o San Lorenzo: "Jogo duro"

Na noite da última quinta-feira, o Palmeiras garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com Marcelo Lomba como titular no gol, o Alviverde empatou sem gols com o Botafogo-SP e aproveitou a vantagem construída no jogo de ida para assegurar a classificação.

Abel Ferreira tem promovido um rodízio na meta do Palmeiras, o que tem dado bons frutos. Na Copa do Brasil, Lomba tem ganhado tempo de jogo como titular, enquanto Weverton segue sendo o primeiro goleiro na Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

Após o treino desta sexta-feira, em entrevista ao canal oficial do clube, Lomba valorizou as oportunidades que tem recebido com Abel Ferreira na atual temporada e destacou todo o trabalho do elenco palmeirense na busca por novos títulos. O arqueiro já foi titular em cinco partidas.