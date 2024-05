Lewis Hamilton encerra primeiro treino livre do GP de Mônaco na ponta

Your top three in FP1 ?#F1 #MonacoGP https://t.co/QmwFxKJBq6 pic.twitter.com/mANCrpSNVI

? Formula 1 (@F1) May 24, 2024

Charles Leclerc, que havia dominado o primeiro e segundo treino do GP da Emilia-Romagna, finalizou na quarta colocação. Seu companheiro de equipe na Ferrari, Carlos Sainz, terminou apenas na 10ª posição.

Completando os 10 primeiros colocados, Fernando Alonso ficou em sexto, Lance Stroll em sétimo, Yuki Tsunoda em oitavo e Daniel Ricciardo em nono.

Já a dupla da Red Bull acabou ficando abaixo do esperado. Max Verstappen e Sergio Pérez encerraram em 11º e 12º lugar, respectivamente.

O segundo treino livre acontecerá ainda nesta sexta-feira, às 11h50 (de Brasília), enquanto o terceiro será no sábado, às 7h20. A corrida do GP de Mônaco está marcada para domingo, às 9h.