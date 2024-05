Jogadores do Palmeiras prestam apoio a Bruno Rodrigues após atacante sofrer nova lesão

O camisa 7 completou: "Infelizmente, não somos donos dos nossos destinos e você sofreu essa nova lesão. Sei que não será fácil. Muito pelo contrário, será bem difícil, mas pode ter certeza de que não estará sozinho. Estaremos sempre juntos. Fica bem, meu irmão. Em breve, estaremos juntos dentro de campo. Que Deus te abençoe".

Dudu presta apoio a Bruno Rodrigues após camisa 11 sofrer nova lesão no joelho (Foto: Reprodução/Instagram)

Dudu e Bruno Rodrigues estavam juntos no departamento médico do Palmeiras. Os dois vinham se recuperando de lesões no joelho, que os deixaram fora de combate por diversos meses. Nos últimos dias, ambos já treinavam normalmente com o grupo.

Luan e Lázaro também foram outros atletas do elenco palmeirense a prestarem apoio ao companheiro nas redes sociais. "Estamos com você irmão! Suporte o processo, você ainda nos dará muitas alegrias", escreveu o zagueiro. "Forças! Voltará mais forte desse obstáculo mano", disse o atacante.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Palmeiras ainda não definiu uma data para a cirurgia de Bruno Rodrigues. O clube também não divulgou o tempo de recuperação - por se tratar de uma lesão considerada grave, ainda é difícil estipular um prazo de retorno.

Bruno Rodrigues foi contratado pelo Palmeiras no final do ano passado e assinou vínculo com a equipe até o fim de 2028. No entanto, devido às lesões, só teve a oportunidade de disputar dois jogos com a camisa alviverde até o momento.