Giro: Em despedida de Thiago Motta, Bologna perde para o Genoa no Italiano; Girona goleia no Espanhol

O Genoa inaugurou o marcador aos 13 minutos da etapa inicial. Aaron Martín recebeu pela esquerda da grande área e cruzou para trás. Assim, Ruslan Malinovskiy apareceu e, de canhota, bateu cruzado. Antes de entrar e balançar as redes, a bola ainda beijou a trave.

O segundo dos mandantes ocorreu aos 14 minutos da etapa complementar. Após um vacilo da defesa do Bologna, Gudmundsson recuperou a bola no campo de ataque, avançou e tocou em profundidade para Vitinha, que entrava na área. O centroavante tocou na saída do goleiro e decretou a vitória do Genoa.

