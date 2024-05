Em ótima fase, Thiago Monteiro celebra classificação em Roland Garros: "Consegui me superar"

Seguindo a ótima fase, Thiago Monteiro venceu na fase final do qualifying de Roland Garros e se garantiu na chave principal do Grand Slam do saibro. Em partida contra o espanhol Daniel Rincón, número 226 do mundo, o cearense superou seu adversário em 6/4 e 6/2 e 1h12 de duração.

"Muito feliz em passar o qualifying. Foi um jogo tenso, de manhã eu não estava me sentindo bem fisicamente. Não é uma virose, mas senti muita dor de cabeça e o corpo fraco. Até ali, antes de entrar em quadra, eu não estava legal, mas na hora do jogo eu consegui competir bem. Com a adrenalina, o corpo esquece um pouco, consegui me superar nesse sentido e fazer um excelente jogo, jogando muito firme e consistente, focado no que tinha que fazer e aproveitando as chances de cara", analisou Thiago.