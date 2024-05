Corinthians vence jogo-treino contra o União São José em reapresentação do elenco

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o duelo contra o Racing-URU, pela Sul-Americana.

Os titulares na vitória sobre o América-RN, pela Copa do Brasil, fizeram uma atividade regenerativa na parte interna das instalações. A outra parte do grupo participou de um jogo-treino diante do União São José.

A atividade foi realizada em dois tempos de 45 minutos, e o Timão venceu por 3 a 0. Gustavo Mosquitou marcou um gol no primeiro tempo, enquanto Raul Gustavo e Gui Negão, da base, completaram o placar na etapa final (confira abaixo os gols).