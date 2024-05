Com dois de Duda Sampaio, Corinthians bate RB Bragantino e vence segunda no Paulistão feminino

O Corinthians venceu o RB Bragantino nesta quinta-feira, por 3 a 1, em Santana de Parnaíba, pela segunda rodada do Paulistão feminino. Duda Sampaio (2x) e Jaqueline marcaram os gols do Timão, e Débora fez para o Massa Bruta.

O triunfo foi o segundo do Corinthians na competição. O Timão ocupa a liderança do torneio com seis pontos conquistados. O RB Bragantino, por sua vez, segue sem vencer e ocupa a quinta posição com apenas uma unidade.

Ambos os times voltam a campo no dia 4 de junho (quarta-feira), pela terceira rodada do Paulistão. Enquanto o Corinthians enfrenta o Santos, o RB Bragantino encara a Ferroviária.