Charles Leclerc lidera segunda treino livre do GP de Mônaco

No segundo treino livre do GP de Mônaco, realizado nesta sexta-feira, Charles Leclerc fez a volta mais rápida, com 1min11s278, e encerrou na liderança. Na última semana, o piloto da Ferrari havia dominado o primeiro e o segundo treino livre do GP da Emilia-Romagna.

Lewis Hamilton, da Mercedes, que venceu o primeiro treino de Mônaco, ficou na segunda posição. Fernando Alonso, da Aston Martin, fechou o top-3.