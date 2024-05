Buscando um volante no mercado, São Paulo tem Liziero como "plano B"

O vínculo de Liziero com o São Paulo é válido até o fim da atual temporada. Ou seja, o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça a partir de janeiro de 2025. Por isso, a diretoria tricolor está aberta a negociações.

Caso não haja boas propostas pelo volante e a diretoria não encontre um jogador da posição no mercado que atenda as exigências de Luis Zubeldía, o São Paulo não descarta a utilização de Liziero no segundo semestre.

A troca de treinador pode ajudar o atleta a retornar ao time do São Paulo. Luis Zubeldía não o conhece e, dependendo do que apresentar nos treinos, Liziero pode acabar sendo reintegrado após três empréstimos: Yverton, da Suíça, Coritiba e Internacional.

Liziero foi promovido ao profissional em 2018, quando rapidamente se consolidou como um dos titulares da equipe sob o comando de Diego Aguirre. O jogador, entretanto, sofreu com algumas lesões após esse período, perdendo espaço gradativamente no elenco.