Bruno Rodrigues desabafa após nova lesão no Palmeiras: 'Voltarei mais forte'

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Palmeiras ainda não definiu a data que irá ser realizada a cirurgia no atacante. Além disso, o clube também não divulgou o tempo que Bruno Rodrigues ficará longe dos gramados.

Por conta do histórico de lesões, Bruno Rodrigues, que foi contratado no final do ano passado com vínculo até 2028, só teve a oportunidade de disputar duas partidas pelo Palmeiras.

O Verdão volta a campo diante do San Lorenzo na próxima quinta-feira (30). O duelo acontece no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), pela última rodada do Grupo F da Libertadores